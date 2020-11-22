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خلال تفقده معرض ومؤتمر النقل الذكى..

السيسى لمسئول الأنظمة الجديدة للقطارات: نريد سيطرة كاملة دون تدخل بشرى (فيديو)

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:02 م
السيسى لمسئول الأنظمة الجديدة للقطارات: نريد سيطرة كاملة دون تدخل بشرى (فيديو) الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب - إبراهيم حسان

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استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده معرض ومؤتمر النقل الذكى، لشرحا مفصلا من المسؤولين عن أجنحة المعرض للمنتجات والاختراعات الحديثة.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه للمسئول عن أنظمة القطارات الجديدة، قائلا: "عاوزك تقول لي هذه النظم نظم حديثة تحقق السيطرة الكاملة على حركة القطارات دون أن يكون فيه تدخل بشري كثيرة تؤدي لحوادث"، وذلك للاطمئنان على فعالية هذه الأنظمة الجديدة من حيث معدلات الأمان.

 

وتفاجئ المسئول عن الأنظمة الجديدة للقطارات، بسؤال من الرئيس السيسى قائلا له: "متى ننتهى من هذه الأنظمة"، ليرد المسئول بالقول: "العام المقبل"، ليبادره الرئيس قائلا: "عاوزين ننتهي من الأخطاء البشرية التي تؤدي للحوداث".

 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الاوسط وأفريقيا فى دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس اجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وكذلك اجنحة عدد من الوزارات، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسع الدولة فى بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التى ترتقى بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجارى وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.

 


الرئيس السيسى

اخبار مصر

معرض ومؤتمر النقل الذكى

افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكى

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