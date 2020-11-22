السعودية لن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة في الأمد القصير والمتوسط

رويترز

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأحد، إن الحكومة لن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 بالمئة في الأمد القصير والمتوسط لكنه أوضح أنها قد تبحث ذلك في الأمد البعيد.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت عبر الانترنت على مدى يومين، إن قرار ضريبة القيمة المضافة صعب لكنه خيار ضروري لدعم الاقتصاد.

وكان وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، قال الأسبوع الماضي إن المملكة قد تراجع زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد زوال جائحة كورونا.