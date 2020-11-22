"التغيرات السلوكية فى ظل كورونا" ندوة تثقيفية بتجارة المنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

عقدت كلية التجارة جامعة المنوفية، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان التغيرات السلوكية فى ظل فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وحاضر فى الندوة الدكتور أمجد عمارة استاذ إدارة الأعمال وعميد الكلية.

أشار الدكتور أمجد عماره إلى أن التغيرات السلوكية تمر بعده مراحل مختلفة وتبدأ بمرحلة الادراك بوجود الخطر ثم تأتى مرحلة الاحساس بالمخاطر المحيطة بالإنسان ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشعور الفعلى بالمشكلة ثم مرحلة الوعى بوجودها.

واضاف عميد الكلية أن الإنسان بطبيعته يوجد لدية الشعور بالعاطفة وهى التى تحدد ميل الشخص إلى القدرة على التعاون أو المقاومة وهذا يولد لديه موقف عقلى يسمى بالاتجاة ثم يأتى بعده العقيده وهو الاقتناع الكامل بموقفة.

وأكد أن هناك أدوات للتغير سلوك الفرد من سلوك عادى إلى سلوك احترازى وقياس مدى الوعى الذى تكون لدى الافراد لمواجهه المخاطر التى تواجهه.

كما أوضح عميد الكلية أن من أهم التداعيات أو التحديات التى فرضها فيروس كورونا هى التحرّك السريع لوضع ضوابط وقائية من شأنها أن تبدد القلق المجتمعي، وتبعث الطمأنينة فى النفوس من أجل السلامة العامة للمجتمع معتمدة أساليب ووسائل قد لا تكون مألوفة فى الحياة اليومية وفى السلوك الاجتماعى مثل (التباعد الاجتماعي) و(البقاء فى المنزل) والالتزام التام بالإجراءات والمتطلبات السلوكية لذلك وكلما كانت درجة الالتزام المجتمعى بالتدابير الوقائية عالية كلما كان ذلك تعبيراً عن الشعور بالمسؤولية الفردية والمجتمعية فأخلاقيات الفرد تظهر فى التعامل مع الإجراءات الوقائية ايجابياً وفى التكيف مع متطلبات تلك الإجراءات فى السلوك الفردى والاجتماعي.

ندوة تثقيفية بتجارة المنوفية

ندوة تثقيفية بتجارة المنوفية