التشيك تسجيل أعلى حصيلة وفيات بكورونا فى أوروبا خلال الـ14 يوما الأخيرة

كتب أحمد عرفة

أعلنت التشيك تسجيل أعلى حصيلة وفيات بكورونا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال الـ14 يوما الأخيرة، بواقع 23.4 شخص لكل 100 ألف نسمة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكد للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن بلجيكا جاءت في المركز الثاني بواقع 22.1 ألف، وبلغاريا ثالثة بـ17.2.

وأوضح للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أنه فى الأسابيع الأخيرة، تركت جمهورية التشيك المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث العدد اليومي المسجل لمرضى كورونا، لكنها بقيت في مقدمة الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الـ14 الماضية من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لكل 100 ألف شخص من السكان.