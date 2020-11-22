اليوم السابع
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التحقيق فى اتهام شقيقين ووالدتهما باستدراج مسن من الجيزة وقتله بدمياط

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:16 ص
التحقيق فى اتهام شقيقين ووالدتهما باستدراج مسن من الجيزة وقتله بدمياط جريمة قتل- القبض على المتهمين- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التحريات في واقعة اتهام شقيقين ووالدتهما، باستدراج مسن، وقتله والتخلص منه في محافظة دمياط، بسبب خلافات مادية. 

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد اختفاء مسن، وتوجيه ابنه اتهاما لشقيقين ووالدتهما بالتسبب فى اختفائه.

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا المجني عليه الذي كان زوجا لوالدتهما، إلى محافظة دمياط، وقتلوه بالاعتداء عليه بحجر على رأسه، ثم تخلصوا من جثته بمنطقة خالية من السكان، بسبب خلافات مادية بينهم، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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اخبار الحوادث

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