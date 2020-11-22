التحريات: قاتل خطيبته بالمنيا استدرجها هاتفيا وأغرقها للحصول على الشبكة

المنيا - حسن عبد الغفار

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض المتهم الرئيسى في جريمة قتل الفتاه "رحمه" طالبة التمريض التي اختفت لمدة يومين قبل نحو 10 أيام، ثم عُثر على جثتها ملقاه بجانب ترعة، إذ تبين أن القاتل هو خطيبها وذلك لرغبته فى فسخ الخطبة، حتى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أسرتها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب "رحمة م ر" 21 عاما طالبة بمعهد التمريض ومقيمة بقرية زهره، وعقب ذلك تم العثور علي جثتها ملقاة بترعة علي جانب الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

شكل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي علي أعلي مستوى أمنى تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية وقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا وبالفحص والتحرى تبين قيام "ع. م.ع" 36 عاما، بدون عمل، مقيم بنفس الناحية و خطيب المجنى عليها بقتلها.

بتطوير الفحص تبين أن الجانى استدرج خطيبته عن طريق الهاتف وقاما باستقلال دراجة بخارية لمكان الواقعة وقام بإغراقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لرغبته فى فسخ الخطبة، ولكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر رقم 10486 إدارى مركز المنيا ، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق فى الواقعة .