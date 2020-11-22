الاتحاد الأوربي يخصص 4 ملايين يورو دعما عاجلا للاجئين الأثيوبيين بالسودان

وكالات

أعلن الاتحاد الأوربي عبر المفوضية الأوربية تخصيص مبلغ 4 ملايين يورو مساعدات طارئة للاجئين الاثيوبيين الذين فروا إلى السودان هربا من القتال الدائر في اقليم التقراي في اثيوبيا.

ونقل مكتب الاتحاد الاوربي بمقره فى السودان اليوم الأحد عن السيد جانيز لينارتشيتش، مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الاوربي اشارته لوجود “أزمة إنسانية حقيقية” سببها الصراع الذي بدأ في اقليم التيقراي الإثيوبي وان هذا التمويل الأولي ، سيستخدم لعون اللاجئين الإثيوبيين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم و اللجوء للسودان ، الا انه اكد ان الحل الدائم للازمة يكمن في ايدي الاثيوبيين الذين يجب عليهم ايقاف كافة العمليات العسكرية في بلادهم واشار المسئول الاوربي الى ان الدعم الذي اعلنته المفوضية سيساعد المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في ولايتي كسلا والقضارف لمعالجة التدفقات المفاجئة الآنية في شرق السودان وقالت المفوضية الاوربية إن كلا من كسلا والقضارف قد شهدت تدفقات مفاجئة للاجئين الوافدين “مما يضاعف الاحتياجات الإنسانية القائمة على الأرض هناك.

وأشار الاتحاد الاوربي إلى أن وصول اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان خلال الأسبوع الماضي ادى الى خلق .احتياجات ملحة لموارد إضافية لاستيعاب اللاجئين الفارين الى ااسودان ونوه الاتحاد الاوربي بان هذه الازمة تحدث في الوقت الذي يعاني فيه السودان نفسه من وضع إنساني مرير بسبب الصراعات الاقليمية ، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتأثره بفيضانات غير مسبوقة، وانتشار آفة الجراد ، فضلا عن جائحة الكرونا وقال الاتحاد الى ان السودان يعد أحد أكبر الدول المستضيفة للاجئين في القارة الافريية عموما حيث يستضيف حاليا أكثر من مليون لاجي من دول الجوار بما في ذلك جنوب السودان واثيوبيا وارتريا و زائير وتشاد .

وافريقيا الوسطى وأشارت السفارة الامريكية بالخرطوم صباح اليوم في تغريدة على تويتر الي تصريح مساعد و زير الخارجية الامريكية تيبور ناجي و التي اشاد فيها باستقبال السودان لآلاف اللاجئين الفارين الى السودان و طلب من .الاطراف الاثيوبية وقف القتال حتي يقف تدفق اللاجئين الى دول الجوار و منها السودان ويشار الى ان اكثر من 37 ألف لاجيء قد عبروا الآن من اثيوبيا الى السودان منذ بداية الشهر الجاري وفي معيتهم آليات و سيارات و عوائل و قطعان من الماشية اهلكت الزرع في منطقة تعتبر سلة غذاء السودان من حيث انتاج الذرة ، الغذاء الرئيس في وسط وشرق و غرب البلاد .