اليوم السابع
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خالد صلاح
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الاتحاد الأوربى يخصص 4 ملايين يورو دعما عاجلا للاجئين الإثيوبيين بالسودان

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:39 م
الاتحاد الأوربى يخصص 4 ملايين يورو دعما عاجلا للاجئين الإثيوبيين بالسودان النازحون من إثيوبيا إلى السودان
وكالات

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أعلن الاتحاد الأوربي عبر المفوضية الأوربية تخصيص مبلغ 4 ملايين يورو مساعدات طارئة للاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى السودان هربا من القتال الدائر في إقليم التيجراى فى إثيوبيا. 
 
وذكرت وكالة أنباء السودان، أن مكتب الاتحاد الاوربى، فى السودان، اليوم، الأحد، نقل عن جانيز لينارتشيتش، مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الاوربي إشارته لوجود "أزمة إنسانية حقيقية"، سببها الصراع الذى بدأ في اقليم التيجراى الإثيوبى، وأن هذا التمويل الأولى ، سيستخدم لعون اللاجئين الإثيوبيين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم، واللجوء للسودان، إلا أنه أكد أن الحل الدائم للازمة يكمن في أيدى الإثيوبيين الذين يجب عليهم ايقاف كافة العمليات العسكرية في بلادهم.
 
وأشار المسئول الأوربي إلى أن الدعم الذي أعلنته المفوضية سيساعد المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة في ولايتي كسلا والقضارف، لمعالجة التدفقات المفاجئة الآنية في شرق السودان.
 
وقالت المفوضية الاوربية إن كلا من كسلا والقضارف قد شهدت تدفقات مفاجئة للاجئين الوافدين “مما يضاعف الاحتياجات الإنسانية القائمة على الأرض هناك. 
 
وأشار الاتحاد الاوربي إلى أن وصول اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان خلال الأسبوع الماضي ادى الى خلق احتياجات ملحة لموارد إضافية لاستيعاب اللاجئين الفارين الى السودان، ونوه الاتحاد الأوربي إلى أن هذه الازمة تحدث في الوقت الذي يعاني فيه السودان نفسه من وضع إنسانى مرير، بسبب الصراعات الاقليمية ، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتأثره بفيضانات غير مسبوقة، وانتشار آفة الجراد، فضلا عن جائحة الكرونا.
 
وقال الاتحاد أن السودان يعد أحد أكبر الدول المستضيفة للاجئين فى القارة الإفريقية عموما حيث يستضيف حاليا أكثر من مليون لاجي من دول الجوار بما في ذلك جنوب السودان واثيوبيا وارتريا و زائير وتشاد ،وافريقيا الوسطى.
 
وأشارت السفارة الأمريكية بالخرطوم، صباح اليوم، فىي تغريدة على تويتر الي تصريح مساعد و زير الخارجية الامريكية تيبور ناجي و التي اشاد فيها باستقبال السودان لآلاف اللاجئين الفارين الى السودان و طلب من ،الاطراف الاثيوبية وقف القتال حتى يقف تدفق اللاجئين الى دول الجوار و منها السودان.
 
ويشار إلى أن أكثر من 37 ألف لاجئ قد عبروا الآن من إثيوبيا إلى السودان، منذ بداية الشهر الجارى ، وفي معيتهم آليات وسيارات، وعوائل، وقطعان من الماشية أهلكت الزرع فى منطقة تعتبر سلة غذاء السودان من حيث إنتاج الذرة، الغذاء الرئيس فى وسط وشرق و غرب البلاد.  

السودان

اثيوبيا

الوضع فى اثيوبيا

اقليم تيجراى

تيجراى

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