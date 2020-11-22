اليوم السابع
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اصطدام حافلتين لنقل العملة يخلف 20 مصابا بشارع محمد الخامس فى تونس..صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:09 ص
اصطدام حافلتين لنقل العملة يخلف 20 مصابا بشارع محمد الخامس فى تونس..صور اصطدام حافلتين فى تونس
وكالات

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وقع، صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 ( حوالي الساعة السادسة و40 دقيقة)، حادث مرورى بشارع محمد الخامس بالعاصمة بالعاصمة التونسية قبالة قصر المؤتمرات.
 
ووفقا لصحيفغة الشروق التونسية، قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إن الحادث تمثّل في اصطدام حافلتين معدتين لنقل العملة، وأسفر عن إصابة حوالي 20 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة.
 
وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية أصدر تعليماته إلى المدير العامّ للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة بتوفير ما يلزم والإسراع بإسعاف المصابين الذين تمّ نقلهم الى مستشفيات العاصمة على متن سياّرات الإسعاف التاّبعة للحماية المدنيّة ولمصالح وزارة الصحة.
 
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