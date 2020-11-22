اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا هجمات كابل إلى 10 قتلى و50 جريحا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:45 ص
ارتفاع عدد ضحايا هجمات كابل إلى 10 قتلى و50 جريحا هجمات أفغانستان - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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ارتفع عدد ضحايا هجمات كابل إلى 10 قتلى و50 جريحا، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأخبارية، كانت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأفغانية كابل، صباح أمس السبت، وتتابَع بعضها بسرعة فيما بدا أنه إطلاق صواريخ.

 
ولم ترد معلومات فورية عن إصابات، لكن الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظة بالسكان في قلب كابل، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء وفي أحد الأحياء الشمالية.
 
ولم تعلن أي مجموعة على الفور مسؤوليتها عن انفجارات السبت، وسمعت صفارات الإنذار في سفارات ومقار شركات في المنطقة الخضراء ومحيطها، وهي حي كبير شديد التحصين يضم مقار عشرات الشركات العالمية والعاملين فيها.
 
وظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق من صحتها، فجوات أحدثتها على ما يبدو صواريخ أصابت مبنيين منفصلين على الأقل.
 
ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين على الانفجارات، لكن وزارة الداخلية قالت إنه تم الإبلاغ عن انفجارين "لقنبلتين لاصقتين" في وقت مبكر من صباح السبت، وقع أحدهما في سيارة للشرطة، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين.
 
وتأتي هذه الانفجارات قبل اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر.

كابل

افغانستان

الارهاب

عاصمة افغانستان

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