إيران: تركيب 174 جهاز طرد مركزى جديد داخل منشأة نطنز النووية

كتب أحمد عرفة

قال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تم تركيب 174 جهاز طرد مركزى جديد داخل منشأة نطنز النووية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف ممثل إيران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن نوقف خطوات خفض الالتزام قبل رفع العقوبات وحصولنا على حقوقنا.

وفى وقت سابق أكد ممثل إيران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران دخلت مرحلة جديدة بخصوص تخصيب اليورانيوم، وفقا لمصادر إعلامية.

وضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والولايات المتحدة على إيران، اليوم الأربعاء، لتقديم تفسير نهائي حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها قبل نحو عامين في موقع قديم لكنه غير معلن وصفته إسرائيل بأنه "مستودع نووي سرى".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد لفت الانتباه إلى موقع تورقوز آباد فى طهران في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في سبتمبر 2018، وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته، ووصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد.