إنقلاب سيارة من أعلى كوبرى الفحص فى بنها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

أنقلبت سيارة ربع نقل من أعلي كوبرى الفحص ببنها، بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، بسب اختلال عجلة القيادة مما أدى لأنحراف السيارة وكسر الحاجز الحديدى وإنقلابها من أعلى الكوبرى، وأسفر الحادث عن إصابة السائق وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بإنقلاب سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى الفحص ببنها، بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، بسب اختلال عجلة القيادة مما أدى لأنحراف السيارة وكسر الحاجز الحديدى وانقلابها من اعلي الكوبري، وأسفر الحادث عن إصابة السائق "إبراهيم ا أ"، 30 سنهة كسور بالقدمين، وتم نقله لمستشفي بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.