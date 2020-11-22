إنشاء محور جديد بطريق شرنقاش فى طلخا بـ50 مليون جنيه لحل مشكلة الازدحام المرورى

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، محمد أمين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا، لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بطريق شرنقاش والذى يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، والذى سبق وأن أعطى محافظ الدقهلية إشارة البدء فى إنشاء هذا المحور الجديد لمدينة طلخا كمدخل شرقى للمدينة يربط بين كوبرى شرنقاش ومدينه طلخا ويساهم فى الحل النهائى لمشكلة الازدحام المرورى بالمنطقة.

وفى ذات السياق أكد "مختار" لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ لرئيس مركز ومدينة طلخا باستمرار المتابعة الميدانية لسرعة الانتهاء من إتمام أعمال المحور المذكور وفقا للبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمحافظات، وفى إطار المتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.