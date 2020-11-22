إعلام القاهرة تنظم ندوة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان "هى تقدر"

كتب محسن البديوى

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، اليوم الأحد ، ندوة تحت عنوان " هي تقدر" وذلك بالتعاون مع المركز القومى للمرأة تتناول التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة ، فى إطار خطة الكلية لتوعية الطالبات ورفع درجة الوعى لديهن، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلي المجلس القومى للمرأة.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى ،عميدة كلية الإعلام ومديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، إن وحدة مناهضة العنف، تستقبل الحالات وتتعامل معها قانونيا واجتماعيا ونفسيا، وهناك حملات توعية كثيرة وورش تدريب الطلاب على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى، خلال الندوة، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، جاءت بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى وبدعم من الاتحاد الأوربي، بهدف التوعية بمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الوحدة هدفها مناهضة كل أشكال العنف.

فيما قالت ماجدة محمود، ممثل المجلس القومى للمرأة بمحافظة الجيزة، إن المجلس القومى للمرأة شهد جهودا كبيرة، وخاصة بعد آخر تشكيل له عام 2015، مشيرة إلى أن المجلس القومى عمل على عدة محاور، وهي محاور التمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى والصحى، والحماية الاجتماعية.

كما أشارت إلى أن المجلس القومى، شارك فى العديد من المبادرات الرئاسية، وأبرزها مبادرات القضاء على فيروس سي، ومبادرة مواجهة سرطان الثدى.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام ومديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وبحضور ماجدة محمود ،مقررة المجلس القومى للمرأة بالجيزة، وأمل فوزى الكاتبة الصحفية وناهد المنشاوى الكاتبة الصحفية والإعلامية دينا عصمت والإعلامية داليا أشرف.