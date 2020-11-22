اليوم السابع
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إزاى تحجز شقة من الـ1011 وحدة المطروحة بـ5 مدن فى 10 دقائق؟.. فيديو

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:17 م
إزاى تحجز شقة من الـ1011 وحدة المطروحة بـ5 مدن فى 10 دقائق؟.. فيديو وحدات سكنية

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بدأ اليوم الأحد، فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، حيث يتم التسجيل على الموقع الالكترونى ([http://www.hdb-reservation.com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وتسجيل كافة البيانات، كما أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز  "Online"، على أن يقوم العميل بسداد  مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة.
 
نستعرض فى الفيديو التالى، كيفية حجز وحدة سكنية من الوحدات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى عدد 5 مدن جديدة.
 

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الاسكان المتميز

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المجتمعات العمرانية

كيفية حجز شقق الاسكان

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