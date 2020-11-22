اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:36 م
إخلاء سبيل 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة نيابة أمن الدولة العليا - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 7 متهمين احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، بضمان محل الإقامة.

المتهمون المخلى سبيلهم احتياطيا بالقضية رقم 1413 لسنة 2020، وهم كل من: "أ. ن "، و"م. ط"، و"م. ج"أ. ع"، و"أ. ج"، و"إ. م"، و"ص. ح"، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة ، أمر ت بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


اخبار الحوادث

محكمة جنايات

تجديد حبس

اخبار عاجله

امن الدولة

أخبار كاذبة

ترويج اشاعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة يقرر إخلاء سبيل أحد أصدقاء طفل المرور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:49 م

نشرة تليفزيون اليوم السابع.. السيسي يستقبل رئيس زامبيا.. إخلاء سبيل المتهمين بازدراء الإسلام والمسيحية بعد اعتذارهما أمام المحكمة.. تطورات قضية حادث صالح جمعة.. وفرص سقوط الأمطار تمتد للدلتا والقاهرة

السبت، 14 نوفمبر 2020 05:53 م

إخلاء سبيل 11 متهما بالتحريض ضد الدولة بضمان محل الإقامة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 02:22 م

إخلاء سبيل 3 متهمات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 03:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة