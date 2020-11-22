إخلاء سبيل طالبة متهمة بسرقة والدتها لرغبتها فى الزواج بعد تنازل الأم

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، اخلاء سبيل طالبة جامعية و شخص اخر، في اتهامها بسرقة منزلها عقب تنازل والدة الاولي، بقصد الزواج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة النزهة بتلقيه بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 غويشة - 2 سلسلة - إسورة - 2 حلق - خاتم - 8 ربع جنيه ذهب - 17 ألف دولار - 14 ألف جنيه مصرى) من داخل الشقة سكنها.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) طالبة جامعية وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بتحريض من صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة، وأقرت برغبتهما فى الزواج.

واختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير نفقات الزواج، وقامت بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات وتسليمها للمذكور، وأمكن ضبطه وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص.

كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط 33 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، وكذا ضبط 4 هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائها من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD - 3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائها من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.