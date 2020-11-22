اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل طالبة متهمة بسرقة والدتها لرغبتها فى الزواج بعد تنازل الأم

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:37 م
إخلاء سبيل طالبة متهمة بسرقة والدتها لرغبتها فى الزواج بعد تنازل الأم سرقة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، اخلاء سبيل طالبة جامعية و شخص اخر، في اتهامها بسرقة منزلها عقب تنازل والدة الاولي، بقصد الزواج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة النزهة بتلقيه بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 غويشة - 2 سلسلة - إسورة - 2 حلق - خاتم - 8 ربع جنيه ذهب - 17 ألف دولار - 14 ألف جنيه مصرى) من داخل الشقة سكنها.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) طالبة جامعية وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بتحريض من صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة، وأقرت برغبتهما فى الزواج.

واختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير نفقات الزواج، وقامت بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات وتسليمها للمذكور، وأمكن ضبطه وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص.

كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط 33 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، وكذا ضبط 4 هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائها من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD - 3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائها من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.


اخلاء سبيل

الفتاة المتهمة

سرقة والدتها

الزواج من صديقها

قسم النزهه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة العيادات بمدينة نصر للمحاكمة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:00 ص

اعترافات مثيرة لقاتل مُسنة روض الفرج أمام النيابة: سرقت منها 1500 جنيه

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:00 ص

مفاجآت فى اعترافات المتهمين بقتل فتاة المعادى من خلف القضبان.. المتهمان الأول والثانى يعترفان فى الجلسة الثانية للمحاكمة:"طلبت معانا نسرق".. ووالد الضحية ينهار :"مريت على حادثة بنتى من غير ما أعرف".. فيديو وصور

السبت، 21 نوفمبر 2020 05:30 م

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل مسن لسرقتها فى روض الفرج 15 يوما

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة