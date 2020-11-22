اليوم السابع
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إحالة 54 طبيب وممرض للتحقيق للغياب عن العمل بالوحدات الصحية بالقناطر

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:25 م
إحالة 54 طبيب وممرض للتحقيق للغياب عن العمل بالوحدات الصحية بالقناطر متابعة الوحدات الصحية بالقناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية حملة متابعة مكبرة، بناء على تعليمات اللواء محمد سالم ، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، للوحدات الصحية، حيث قام هشام سليمان نائب رئيس المركز والمدينة بالمرور والمتابعة على الوحدات الصحية بقرى "المنيرة والحوالة وكفر الشرفا وشبرا شهاب".

وتبين خلال الحملة على الوحدات الصحية عدم حضور 54 من العاملين بالوحدات الصحية منهم 31 طبيب و23 ممرض وإدارى، وتم إعداد مذكرة وعرضها على مدير الإداره الصحية بالقناطر الخيرية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بدون إذن ولعدم تكرار مثل ذلك مستقبلا، ولحسن سير العمل وانضباطه حفاظا على أرواح المرضى فى ظل وباء كورونا.

وكانت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أطلقت القافلة الطبية لتنظيم الأسرة "إطمنى.. من حقك تنظمى"، حيث بدأت من يوم 15 نوفمبر وتستمر حتى 19 نوفمبر، بعدد من المناطق منها "ميت نما – قرنفل - شبرا شهاب"، وذلك تحت إشراف الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه يوجد بالحملة كشف "نسا وأطفال"، وتقدم بها كل وسائل تنظيم الأسرة وجميع الخدمات مجانية، بالإضافة إلى الكشف بالسونار لطمأنة السيدات على حالتهن الصحية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف مساعدة السيدات المصريات وتقديم كل وسائل تنظيم الأسرة هدية والخدمات كلها مجانية، بالإضافة إلى حضور ندوة توعية تضم كل المعلومات الصحية التى تفيد المرأة.

أثناء جولة المتابعة للوحدات الصحية
أثناء جولة المتابعة للوحدات الصحية

 

خلال المتابعة
خلال المتابعة

 

متابعة الوحدات الصحية بالقناطر الخيرية
متابعة الوحدات الصحية بالقناطر الخيرية

 

متابعة الوحدات الصحية
متابعة الوحدات الصحية

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

الوحدات الصحية بالقليوبية

متابعة الوحدات الصحية

تغيب أطباء عن العمل

إحالة للتحقيق

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