اليوم السابع
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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى الأسوانى يترواح بين 17-37 جنيها للكيلو

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى الأسوانى يترواح بين 17-37 جنيها للكيلو أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 22 - 11 - 2020 بسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة. واستقرت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17-19 جنيها، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها.

وتراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض 60-80 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 60-80 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 50 -66 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.

 


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