8 طرق لحمايتك عند إصابة شخص فى منزلك بفيروس كورونا

كتبت نهير عبد النبى

ينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر بشكل سريع وبطرق مختلفة، لذلك ينصح الأطباء دائما باتباع الإجراءات الوقائية من غسل اليدين والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، لذلك عند إصابة شخص قريب منك بالفيروس لا بد أن تعزل نفسك وتتبع الإجراءات فورا، وفى التقرير التالى يقدم "اليوم السابع" أبرز 8 طرق لحماية نفسك عند إصابة شخص فى منزلك بفيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:

1: احصل على الاختبار

قال الدكتور سكوت برونشتاين، المدير الطبي لـ Sollis Health في لوس أنجلوس، إذا ثبتت إصابة شخص ما في منزلك بـ الفيروس التاجى، فلا بد من إجراء الاختبارات فى أقرب مكان للتأكد والاطمئنان على صحتك، وحتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية فلا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة.

2: الحد من الاتصال

يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا استخدام غرفة نوم وحمام منفصلين، يجب أن يظل كل فرد فى المنزل على بعد 6 أقدام على الأقل من الشخص المصاب.

3: إبقاء النوافذ مفتوحة

لتحسين التهوية فى أماكن المعيشة الخاصة بك، حافظ على النوافذ مفتوحة بقدر ما يمكن تحمله، حتى لو كان ذلك يعنى رفع درجة الحرارة.

4: ارتداء قناع

يجب أن يرتدى الشخص المريض قناعًا عندما يكون بالقرب من أشخاص آخرين، ويجب على أى شخص يعيش معهم ارتداء قناع أو غطاء للوجه أيضًا.

5: اغسل يديك وطهر الأسطح

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد التواجد بالقرب من الشخص المريض، مع استخدم معقم اليدين الذى يحتوى على 60% على الأقل من الكحول، إذا لم يكن الصابون والماء متاحين بسهولة.

6: تناول أكل صحي

يجب اتباع نظام غذائي صحي وتجنب زيادة الوزن والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والابتعاد عن الوجبات الجاهزة.

7: ابتعد عن شائعات السوشيال ميديا

فى حين أنه من المغرى الاستماع إلى ما يقوله الأصدقاء والعائلة والمستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعى، استمع فقط إلى المصادر الموثوقة التي يدعمها الخبراء عندما يتعلق الأمر بمعلومات وتوصيات خاصة بفيروس كرونا.

8: تحدث إلى صديق

يمكن للأصدقاء والعائلة أن يكونوا رائعين للتعبير عن مشاعرك في الأوقات الصعبة.