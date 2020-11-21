225 مليون و100 ألف جنيه لرصف الطرق المحلية بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وطالب الشركات المنفذة بالإسراع فى التنفيذ للإنتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة المعوقات لإنهاء الأعمال فى أسرع وقت للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن خطة الرصف المحلية بنطاق المحافظة للعام المالى 2020/2021 والمنفذة تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمت تنفيذ 17 مشروع بتكلفة ماليه بلغت 225 مليون و100 ألف جنيه حيث شملت المشروعات الاتية :

· رصف طريق الزقازيق / بندف / منيا القمح ( القطاع الأول) بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون و 250 ألف جنيه.

· رصف طريق الزقازيق / بندف / منيا القمح ( القطاع الثاني) بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون و 250 ألف جنيه.

· رصف طريق الاحرار اتجاه كوبرى شرويده – كوبرى الصدر بطول 6.8 كم وبتكلفة 7 مليون و 400 ألف جنيه

· استكمال طريق الأحرار بطول 2.5 كم وبتكلفة 8 مليون و 300 ألف جنيه.

· رصف طريق 39 منيا القمح / مشتول ( القطاع الأول ) بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون و 200 ألف جنيه.

· رصف طريق 39 منيا القمح / مشتول ( القطاع الثانى ) بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون و 200 ألف جنيه

· رصف طريق كفر أباظة / المثلث بطول 5 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه

· رصف عدد من الشوارع داخل مدينة ههيا بإجمالى اطوال 1.3 كم وبتكلفة 3 مليون و 200 ألف جنيه.

· رصف عدد من الشوارع داخل مدينة ديرب نجم بإجمالى أطوال 1 كم وبتكلفة 5 مليون و 300 ألف جنيه

· رصف طريق دائرى منيا القمح بطول 2.5 كم مزدوج وبتكلفة 20 مليون جنيه

· رصف طريق دائرى سعود بطول 1.25 كم وبتكلفة 5 مليون و 300 ألف جنيه

· رصف طريق ههيا / العلاقمة بطول 5 كم وبتكلفة 13 مليون و 700 ألف جنيه

· رصف طريق فاقوس / النوافعة بطول 5 كم وبكلفة 20 مليون جنيه

· رفع كفاءة جسر ترعة الصادى من بحر مويس حتى طريق أبو كبير / كفر صقر بطول 6.8 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه

· رصف طريق الزنكلون / كفر جاويش بطول 4 كم وبطول 12 مليون و 600 ألف جنيه

· رفع كفاءة جسر ترعة الغزالى بطول 5.5 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه

· رصف طريق أولاد صقر/ صان الحجر بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون و 400 ألف جنيه .