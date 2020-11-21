10 معلومات عن المستشفى الجامعى الجديد بسوهاج بتكلفة مليار و178 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

جامعة سوهاج واحدة من الجامعات المصرية التى تسير مع قطار التنمية فى كل القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالتعليم الجامعى بالصعيد من أجل خلق بيئة ملائمة ومناسبة للجميع.

ومن أهم المشروعات التى قاربت على الافتتاح بجامعة سوهاج تأتى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد بالكوامل لتكون شاهدة على العصر واهتمام الدولة بالمجتمع المحلى والتى تكلفت ما يقرب من مليار و178 مليون جنيه.

وإليكم أهم المعلومات عن المستشفى الجامعى:

1 – التكلفة الإجمالية مليار و178 مليون جنيه.

2 – المستشفى تضم 47 سرير عناية مركزة و12 غرفة عمليات.

3 – مساحة المستشفى تبلغ حوالى 26 ألف متر مربع

4 – المستشفى مقسمة لـ3 مباني، الأول يضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والثانى المبنى التعليمى وكلية الطب البشري، والثالث مبنى الخدمات ويشمل كل الخدمات التى تقدمها المستشفى.

5 - المستشفى تضم 286 سريرًا من بينهم قسم خاص بالعيادات الخارجية.

6 - المستشفى تضم 12 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى.

7- المستشفى تضم 47 وحدة عناية مركزة ووحدات غسيل كلوى للأطفال والكبار.

8 - الإنشاء الهندسى تكلف 858 مليون جنيه وتم تسليمه للجامعة.

9 - جارى عملية إجراء الفرش والأثاث والأجهزة والمعدات بتكلفة 320 مليون جنيه .

10 - المستشفى تضم كافة الأقسام الموجودة بالمستشفيات الجامعية الأخرى خارج حدود المحافظة.