وكالات: سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل ولا تعليق حكومى

وكالات

هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأفغانية كابل، صباح السبت، بحسب عدة وسائل إعلام، وتتابَع بعضها بسرعة فيما بدا أنه إطلاق صواريخ.

ولم ترد معلومات فورية عن إصابات، لكن الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظة بالسكان في قلب كابل، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء وفي أحد الأحياء الشمالية.

ولم تعلن أي مجموعة على الفور مسؤوليتها عن انفجارات السبت، وسمعت صفارات الإنذار في سفارات ومقار شركات في المنطقة الخضراء ومحيطها، وهي حي كبير شديد التحصين يضم مقار عشرات الشركات العالمية والعاملين فيها.

وظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق من صحتها، فجوات أحدثتها على ما يبدو صواريخ أصابت مبنيين منفصلين على الأقل.

ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين على الانفجارات، لكن وزارة الداخلية قالت إنه تم الإبلاغ عن انفجارين "لقنبلتين لاصقتين" في وقت مبكر من صباح السبت، وقع أحدهما في سيارة للشرطة، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين.

وتأتي هذه الانفجارات قبل اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر.

وبدأ مفاوضو طالبان والحكومة الأفغانية محادثات سلام في سبتمبر تتقدم ببطء، وصرح مسؤولون لـ"فرانس برس"، الجمعة، أنه من المتوقع الإعلان عن اختراق في الأيام المقبلة.

وكانت طالبات تعهدت بعدم مهاجمة المدن بموجب اتفاق الانسحاب الأميركي، لكن حكومة كابل حملت المتمردين أو وكلاءهم مسؤولية هجمات أخرى في العاصمة.

وتشهد أفغانستان في الأشهر الأخيرة موجة عنف مستمرة أسفرت عن سقوط ضحايا في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان هذا الأسبوع إن طالبان شنت في الأشهر الستة الماضية 53 هجوما انتحاريا و1250 تفجيرا، خلفت 1210 قتيلا من المدنيين و2500 مصاب.ارات قوية العاصمة الأفغانية كابل، صباح السبت، بحسب وكالة "فرانس برس"، تتابَع بعضها بسرعة فيما بدا أنه إطلاق صواريخ.