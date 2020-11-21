اليوم السابع
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وصول 45 ماكينة غسيل كلوى و 45 سرير لمستشفيات الغربية.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:47 م
وصول 45 ماكينة غسيل كلوى و 45 سرير لمستشفيات الغربية.. صور الأجهزة
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن وصول 45 ماكينة غسيل كلوى و 45 سرير خاص لمرضى الغسيل الكلوى دعما من صندوق تحيا مصر.

واكد وكيل الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية بدعم جهود وزارة الصحة ، وإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي".

وأوضح الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات أن الماكينات سيتم توزيعها طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات "كفر الزيات ، المحلة العام ، سمنود ، سامول ، المنشاوى ، حميات طنطا ، حميات المحلة".

كما تقدم الدكتور عبد الناصر بأسمى ايات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لاستمراره دعم جهود وزارة الصحة ولحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.

 

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