وزير المالية: موارد الدولة نقصت 200 مليار جنيه بسبب فيروس كورونا حتى الآن

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة فى ظروف صعبة لمواجهة كورونا، والاقتصاد المصرى قوى واستطاع تحمل الصدمات، ومصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى حافظت على التصنيف الإئتمانى الخاص بها فى ظل الجائحة، مؤكدا أن موارد الدولة نقصت 200 مليار جنيه بسبب فيروس كورونا حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الجنيه المصرى تحمل الصدمة الخاصة بكورونا وأداءه جيد، لافتًا إلى انخفاض مستوى العجز فى موازنة الدولة بالرغم من وباء كورونا، بالإضافة إلى أن الناتح المحلى المصرى ثانى أفضل ناتج على مستوى العالم، والحكومة كانت رشيدة فى إدارة أزمة كورونا.

وتابع: "المؤشرات الاقتصادية منحت المواطن الاطمئنان والثقة فى التعامل مع البنوك فى ظل أزمة فيوس كورونا، وكذلك السلع الغذائية متوفرة بالأسواق رغم كورونا"، مؤكدا ان الاقتصاد المصرى أبدى قدر كبير من التماسك والقدرة على التعامل مع تداعيات كورونا.

وأوضح أن مراجعة صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيا على الاستثمار، وهناك إشادة من خبراء صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى وأداء فاق التوقعات رغم كورونا، وصندوق النقد لديه توقعات بزيادة المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابى بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا أن 105.5 مليار جنية فائض أولى خلال العام المالى الحالى بالرغم من أزمة كورونا، لافتا إلى أن 1.6 مليار دولار قرض جديد قبل نهاية العام توجه للموازنة.

وأكد أنه من 300 إلى 400 ألف فرصة عمل وفرتها الدولة رغم أزمة كورونا، بالإضافة إلى أن هناك عمالة غير مباشرة تأثرت بغلق المنشآت بسبب كورونا، كما أنه تم صرف 65 مليار جنيه من 100 مليار جنيه، والرئيس أمر بتوفير مبلغ آخر لمواجهة أزمة كورونا الثانية.