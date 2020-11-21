وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى والأسر المنتجة بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

وصلت منذ قليل، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمحافظة المنيا حيث كان في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد وعدد من قيادات المحافظة.

وستقوم الوزيرة ومحافظ دمياط يرافقهما محافظ المنيا بافتتاح معرض الأثاث الدمياطي والأسر المنتجة والمقام باستراحة المحافظة بكورنيش النيل، ويعرض خلاله عدد من الأثاث المنزلي الذي تم تصنيعه بمحافظة دمياط والمشهور عالميا بجودة صنعته وجمال شكله بجانب معروضات الأسر المنتجة.

كما ستعقد الوزيرة عقب افتتاح المعرض مؤتمرا صحفيا بديوان عام المحافظة.

وقال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن المعرض يأتي في ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الاثاث والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.

أكد المحافظ، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.

ودعا المحافظ، المواطنين من ابناء محافظة المنيا، إلي زيارة معرض "ديارنا" للأثاث بأرض استراحة المحافظة بكورنيش النيل، ولما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.