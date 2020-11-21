وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطى وتناقش أسعار المعروضات

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى معرض الأثاث الدمياطى الذى يقام على استراحة المحافظة بمدينة المنيا، وناقشت الوزيرة خلال جولتها أسعار المعروضات داخل المعرض، رفقها خلال الجولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المعرض يأتى فى ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة فى تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط فى دعم صناعة الأثاث والتى تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصرى العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثى الإنتاج من الأثاث الخشبى فى مصر ذات الجودة والذوق العالي.

أكد المحافظ، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المعرض.

ودعا المحافظ، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة معرض "ديارنا" للأثاث بأرض استراحة المحافظة بكورنيش النيل، ولما يميز منتجاته المصنوعة بأيدى مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.