ورش عمل تدريبية ومحاضرات بمستشفى الخطاطبة بالمنوفية لمواجهة كورونا

المنوفية - محمود شاكر

نظم فريق مكافحة العدوى بمستشفى الخطاطبة المركزى بمحافظة المنوفية، محاضرات علمية وورش عمل تدريبية، لأعضاء هيئة التمريض، على مستجدات التعليمات من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا المستجد، وكيفية التطبيق الأمثل لإجراءات الفرز للمترددين على المستشفى من عاملين ومرضى، حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع، كما تم التدريب على إعادة معالجة الآلآت والتعقيم طبقاً لمعايير مكافحة العدوى .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، برفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، والحفاظ على سلامتهم والسلامة العامه للمجتمع، والإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور محمود قصد مدير مستشفى الخطاطبة المركزى .

ومن الجدير بالذكر، قيام فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، وبالتنسيق مع فريق الجودة و مسئول التدريب، بتنظيم ورش عمل مكثفة ومستمرة لجميع فئات القوى البشرية، لرفع كفاءتهم وإطلاعهم وتدريبهم على جميع المستجدات الوقائية، والعلاجية، وتعليمات مكافحة العدوى الصادرة عن وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية، فى ظل ضمان الحفاظ على سلامة العاملين و السلامة العامة للمجتمع، والإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.