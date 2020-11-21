مواطن يتهم زوجته بالزنا وقتل طفليهما بالمحلة لإقامة علاقات جنسية مع شباب

الغربية مصطفى عادل

تقدم المواطن "رضا.م.ت" والد الطفل أيمن البالغ من العمر عام ونصف بمذكرة للمحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، يتهم زوجته بالزنا وقتل طفليهما، للتفرغ لإقامة علاقات جنسية مع عدد من شباب قرية بلقينا مركز المحلة بمحافظة الغربية.

واتهم الزوج زوجته بقتل الطفل بإطعامه "حنة" لكي ينام حتي يخلو لها الجو لإقامة علاقات جنسية مع آخرين بالمنزل في غيابه، كما اتهمها بالزنا مع آخرين.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول الطفل لمستشفى المحلة العام جثة هامدة، وتبين من فحص مفتش الصحة وجود شبهه جنائية وراء الحادث وتبين وجود تيبس في الجسم وازرقاق في الأجزاء السفلية للجسم.

وكشف الزوج أن في المذكرة المقدمة من أشرف العفيفي محامى الزوج أن زوجته حاولت إقناعه للتنازل عن البلاغ وعدم اتهام أحد بالتسبب بوفاة الطفل مقابل التنازل عن قائمة منقولات الزوجية والذهب.

وأوضح أنه عثر على هاتف زوجته على صور جنسية وفضائح لها مع عدد من شباب القرية ووجود صور في أوضاع مخلة لها ومقاطع صوتيه وفيديوهات جنسية، الأمر الذي دفعه لعدم التنازل عن البلاغ واتهامها بقتل الطفل واتهامها بالزنا.

وأمر المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية بسرعة فتح تحقيق قضائي في البلاغ.