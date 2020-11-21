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مطرانية سوهاج تستقبل وفد "سفراء الأزهر".. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:32 م
مطرانية سوهاج تستقبل وفد "سفراء الأزهر".. صور جانب من الزيارة
كتب مايكل فارس

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استقبل نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة بمقر المطرانية، اليوم السبت، وفد مشروع "سفراء الأزهر" برئاسة أنوار عثمان المشرف العام على المشروع.
 
تأتي زيارة الوفد الأزهري التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لمطرانية سوهاج في إطار مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي" والتي أطلقتها المنظمة، بهدف إرساء ثقافة السلام، وطرح آليات عصرية لتعزيز لغة الحوار، والتي شملت زيارات لعدد من الكنائس بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج.
 
جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة (1)

جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة (2)

جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة (3)

 


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