مركز دبى المالى العالمى يوقع اتفاقية مع "بنك هبوعليم" الإسرائيلى

وكالات

أعلن مركز دبى المالى العالمى، المركز المالى الرائد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يتمتع بأكبر منظومة فى مجال التكنولوجيا المالية وأكثرها تطوراً في المنطقة، عن دخوله فى اتفاقية مع بنك «هبوعليم»، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، وهو مؤسسة مصرفية عامة مدرجة في بورصة تل أبيب، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وذلك بهدف اكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة، بحسب صحيفة الإمارات نيوز.

وستتيح الاتفاقية المُعلن، عنها اليوم، لمركز دبى المالى العالمى زيادة تأثيره الإيجابى فى تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، وزيادة مساهمة قطاعي التمويل والابتكار فيه، وإضافة إلى ذلك، ستدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي من دبي. وسيصبح بنك «هبوعليم» جزءاً من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع البنوك والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات التي تعمل على إحداث تغييرات إيجابية فى القطاعين المالى والتكنولوجي، بتبنيّ أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية.



ويتيح هذا التحالف إقامة أول حضور إقليمي لبنك «هبوعليم»، خارج إسرائيل للاستفادة من الفرص المصرفية والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في إطار قناعة مشتركة بين كل من مركز دبي المالي العالمي وبنك «هبوعليم» بأهمية تبادل المعرفة واستضافة الوفود وتعزيز إقامة فعاليات الأعمال ذات الصلة.



وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسرّ مركز دبي المالي العالمي، الترحيب ببنك (هبوعليم) كشريك عالمي. وتوفر شراكتنا مع البنك إمكانية الاستفادة من منظومتنا المالية الأكثر تطوراً وانتشاراً وتكاملاً في المنطقة، وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول والابتكار وفرص التكنولوجيا المالية المتاحة».



وأضاف أميري: «نأمل أن تفتح هذه الاتفاقية فرصة مثالية مشتركة لتسريع أجندة مستقبل القطاع المالي وتحفيز الابتكار من خلال منصة (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي».