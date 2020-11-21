محافـظ الغرببة يخفض موظفى الديوان العام والمدن لـ50% لمواجهة أزمة كورونا

الغربية عادل ضرة

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، كتابًا دوريًا يحتوى علي 11 قرارًا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، جاءت كالتالى:

1. تخفيض أعداد العاملين بمكاتب الديوان والمراكز والمدن والأحياء إلى 50% بحيث يكون العمل على فترتين الفترة الصباحية ( 8ص – 2 ظ) الفترة المسائية (2ظ -8 م).

2. إعطاء أجازه مفتوحة لأصحاب الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والقلب والسرطان وغيرها) لحين صدور أوامر أخرى.

3. إعطاء أجازه مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض اشتباه الكورونا والتوجيه بالالتز ام بمنزله وإفادة الأمن الداخلي لعدم السماح بدخوله لجهة العمل إلا بعد الإفادة بنتيجة تحليل PCR يفيد بسلبية الحالة.

4. تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل حسم في المصالح الحكومية ومواقع العمل والإنتاج والإفادة بتقرير يومي عن المخالفين.

5. التشديد على العاملين بكافة جهات العمل بارتداء الكمامة وتوقيع خصم 3 أيام لغير الملتزمين.

6. اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر للديوان ومقار المراكز والمدن والأحياء وكافة جهات العمل.

7. المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وارتداء الكمامة للعاملين وتقديم المأكولات والمشروبات باستخدام الأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة، وغلق الأماكن غير الملتزمة لمدة 3 أيام وتوقيع الغرامات المقررة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن على المخالفين.

8. تكثيف الحملات على المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات والمحلات التي تقدمها.

9. التأكد من مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات.

10. التشديد على ارتداء السائقين والركاب للكمامة في وسائل المواصلات العامة وسيارات الأجرة وإيقاف أي مركبة مخالفة وسحب التراخيص الخاصة بها مع توقيع الغرامات المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

11. نشر العبارات التحذيرية على المواقع الرسمية وشاشات العرض في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

يعمل بهذا الكتاب الدوري فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه.