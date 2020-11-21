محافظ كفر الشيخ: رفع مياه الأمطار.. ونفصل الكهرباء حرصًا على حياة المواطنين

كتب محمد عبد المجيد

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه بالرغم من تعرض بعض المركز والمدن الساحلية بالمحافظة لأجواء طقس متغير ما بين أمطار شديدة ومتوسطة، إلا أنه بتوفيق ربنا وتعاون أجهزة المحافظة، تم تصريف ورفع كميات المياه التى سقطت على مدار يوم الجمعة بالكامل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج مساء DMC، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC، أن جميع مراكز المحافظة التى تضررت بصورة متوسطة استعادت حركتها الطبيعية من جديد.

وأشار اللواء جمال نور الدين، إلى أن قطاع الكهرباء بالمحافظة الآن يقوم بالمرور على جميع أعمدة الكهرباء وغرف محولات بالمحافظة ويتم تغطيتها، كما يتم توعية المواطنين بعدم الاقتراب منها، مشيرا إلى أنهم حرصا على حياة المواطنين قد يعملون على فصل التيار الكهربائى فى بعض الأماكن، لعدم إصابة المواطنين بصواعق كهربائية.