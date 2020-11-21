محافظ المنوفية يتفقد أكبر قافلة مساعدات لصندوق تحيا مصر بشبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، قافلة المساعدات الغذائية لصندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك .. عشان بكرة"، والتى سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الفقيرة وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، ومنسق صندوق تحيا مصر بالمنوفية، ومسئولي جمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام، والجمعية الشرعية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاحتفالية الكبرى التي نظمها " صندوق تحيا مصر "بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولي بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويذكر أن "صندوق تحيا مصر" أثبت نجاحه وسجل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بإطلاق أكبر تبرع بالمواد الغذائية علي مستوي العالم .

وأوضح محافظ المنوفية، أن القافلة عبارة عن 18 سيارة (كونتنر) وتضم 4 مبادرات رئاسية وهي مبادرة "بالهنا والشفا ( دواجن) " وتحتوي علي 48 ألفا و560 شنطة مجمدات، و7 آلاف و200 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 57 ألفا و600 وجبة غذائية من خلال بنك الطعام المصرى، ومبادرة "بالهنا والشفا (مواد غذائية) "التي تضم 12 ألف كرتونة غذائية وتحتوي الكرتونة الواحدة على مواد غذائية أساسية من (أرز ، سكر ، سمن ، زيت ، مكرونة ، فول، شاى)، بالإضافة إلى مبادرة "شتاء آمن" وتضم 3000 بطانية، وكذا مبادرة "كلنا جنبك لمرضي الغسيل الكلوى" وتحتوي علي 53 جهاز غسيل كلوى، و 15 كرسي غسيل كلوي.

وأضاف المحافظ، أن عملية توزيع السلع ستتم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة وذلك من خلال قاعدة البيانات المسجلة وكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول السلع والمواد الغذائية لمستحقيها .

وثمن محافظ المنوفية الدور البارز الذي يقوم به "صندوق تحيا مصر" والذي استطاع أن يشمل بجهوده نواحي تنموية وخدمية متنوعة من خلال برامجه ومبادراته لتحقيق التكافل الاجتماع لأكبر عدد من المواطنين، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولي بالرعاية، وما يقوم به الصندوق في تقديم الرعاية والدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .