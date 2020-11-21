كتب : أحمد علوى

خلال حديثه مع مجلة جون افريك، قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن أنقرة وجماعة الإخوان الإرهابية يستخدمان كراهية ما بعد الاستعمار في القارة، وذكر ماكرون: دعونا لا نكن بهذه السذاجة، إن متحدثي وصانعي الفيديوهات في هذه الوسائل الإعلامية التي تنشر بالفرنسية، يتم تمويل جزء كبير منها عن طريق تركيا ودول أخرى".

كما أشار ماكرون إلى تشويه تركيا لتصريحاته عن الرسول محمد قائلا: "لقد شوهت تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية اللتان لهما تأثير كبير في دول أفريقيا كلماتي عندما اتخذت القرار بمحاربة الإرهاب والتطرف"، وأضاف "أنا لا أهاجم الإسلام، أنا أهاجم الإرهاب، نحن لا نتحدث مع الإرهابيين. نحن نحاربهم".