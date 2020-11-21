كيف يخطط "بابا نويل" لاحتفالات خالية من كورونا.. طبيب البيت الأبيض يجيب

قال الدكتور أنتوني فاوتشي طبيب البيت الأبيض إن سانتا كلوز لن يكون لديه أي مخاوف بشأن تقديم الهدايا في موسم الكريسماس هذا لأنه محصن ضد فيروس كورونا، وأشار خبير الأمراض المعدية وعضو فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا، لصحيفة يو إس إيه توداي: "سانتا معفى من هذا لأن سانتا، من بين جميع الصفات الحميدة، لديه الكثير من المناعة الجيدة".
مع تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 11 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و252 ألف حالة وفاة، يشعر الأطفال بالقلق من أن رحلة سانتا كلوز المعتادة في ليلة عيد الميلاد قد تتركه معرض للعدوى أثناء زيارته لملايين المنازل، وقال فاوتشي لصحيفة USA Today: "لن ينشر سانتا أي عدوى لأي شخص".
لكن سانتا كلوز اتخذ بالفعل احتياطات من خلال تقديم مكالمات Zoom للعائلات والحد من ظهوره في مراكز التسوق على مستوى البلاد، في الآونة الأخيرة، وتم الكشف عن أن بعض مراكز التسوق ستستخدم ورقة من زجاج شبكي لفصل سانتا كلوز عن الأطفال المتحمسين لتعزيز التباعد الاجتماعي.
وحذر خبراء الصحة الأمريكيين من "الوباء المزدوج" أو تقاطع جائحة فيروس كورونا وموسم الأنفلونزا.
وصرح الدكتور بيتر هوتيز ، عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب في هيوستن ، لصحيفة USAToday أنه يأمل أن يتلقى سانتا لقاحًا ضد فيروس كورونا عندما يصبح متاحًا، قائلا ليطمئن الأطفال: "سمعت أن التهوية في ورشة عمل سانتا وفتح النوافذ في القطب الشمالي في الشتاء".
وأضاف "الخبر السار هو أن امتثال القناع هناك جيد جدًا، وأن الجان ملتزمون بالتباعد الاجتماعي.. نفذت السيدة كلاوس برنامجًا للاختبار المنتظم وتقود حيوانات الرنة الآن تتبع جهات الاتصال".
ووفقا للتقرير أعلنت شركة فايزر يوم الجمعة أنها ستتقدم بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح COVID-19 من إدارة الغذاء والدواء.
يأتي تقديم الطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعد أيام فقط من إعلان شركة Pfizer والشريك الألماني BioNTech SE عن نتائج التجارب النهائية التي أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 95 بالمائة في الوقاية من COVID-19 دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
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