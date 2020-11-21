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كيف يخطط "بابا نويل" لاحتفالات خالية من كورونا.. طبيب البيت الأبيض يجيب

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:53 ص
كيف يخطط "بابا نويل" لاحتفالات خالية من كورونا.. طبيب البيت الأبيض يجيب فاوتشي
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الدكتور أنتوني فاوتشي طبيب البيت الأبيض إن سانتا كلوز لن يكون لديه أي مخاوف بشأن تقديم ‏الهدايا في موسم الكريسماس هذا لأنه محصن ضد فيروس كورونا، وأشار خبير الأمراض المعدية وعضو فرقة ‏العمل المعنية بفيروس كورونا، لصحيفة يو إس إيه توداي: "سانتا معفى من هذا لأن سانتا، من بين جميع ‏الصفات الحميدة، لديه الكثير من المناعة الجيدة".

مع تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 11 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و252 ألف حالة وفاة، ‏يشعر الأطفال بالقلق من أن رحلة سانتا كلوز المعتادة في ليلة عيد الميلاد قد تتركه معرض للعدوى أثناء ‏زيارته لملايين المنازل، وقال فاوتشي لصحيفة ‏USA Today‏: "لن ينشر سانتا أي عدوى لأي شخص".‏

لكن سانتا كلوز اتخذ بالفعل احتياطات من خلال تقديم مكالمات ‏Zoom‏ للعائلات والحد من ظهوره في ‏مراكز التسوق على مستوى البلاد، في الآونة الأخيرة، وتم الكشف عن أن بعض مراكز التسوق ستستخدم ورقة ‏من زجاج شبكي لفصل سانتا كلوز عن الأطفال المتحمسين لتعزيز التباعد الاجتماعي.‏

 

Sydney Poulos, 8, gives Santa a fist bump through a transparent barrier at a Bass Pro Shop in Bridgeport, Connecticut, this holiday season

 

وحذر خبراء الصحة الأمريكيين من "الوباء المزدوج" أو تقاطع جائحة فيروس كورونا وموسم الأنفلونزا.‏

وصرح الدكتور بيتر هوتيز ، عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب في هيوستن ، ‏لصحيفة ‏USAToday‏ أنه يأمل أن يتلقى سانتا لقاحًا ضد فيروس كورونا عندما يصبح متاحًا، قائلا ليطمئن ‏الأطفال: "سمعت أن التهوية في ورشة عمل سانتا وفتح النوافذ في القطب الشمالي في الشتاء".

وأضاف ‏‏"الخبر السار هو أن امتثال القناع هناك جيد جدًا، وأن الجان ملتزمون بالتباعد الاجتماعي.. نفذت السيدة ‏كلاوس برنامجًا للاختبار المنتظم وتقود حيوانات الرنة الآن تتبع جهات الاتصال".‏

ووفقا للتقرير أعلنت شركة فايزر يوم الجمعة أنها ستتقدم بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ ‏للقاح ‏COVID-19‎‏ من إدارة الغذاء والدواء.‏

يأتي تقديم الطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (‏FDA‏) بعد أيام فقط من إعلان شركة ‏Pfizer‏ والشريك ‏الألماني ‏BioNTech SE‏ عن نتائج التجارب النهائية التي أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 95 بالمائة في ‏الوقاية من ‏COVID-19‎‏ دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

 


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