اليوم السابع
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قواد يعترف بعرض فيديوهات وصور إباحية لسيدات على راغبى المتعة عبر السوشيال

السبت، 21 نوفمبر 2020 07:10 ص
قواد يعترف بعرض فيديوهات وصور إباحية لسيدات على راغبى المتعة عبر السوشيال جرائم منافية للآداب العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اعترف مواطن بعمله "قواد" يستقطب السيدات، خاصة المطلقات، لعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الأموال، مؤكدًا أنه يستغل السوشيال للتواصل مع الزبائن راغبي المتعة الحرام في عرض صور وفيديوهات الساقطات على الزبائن.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحد الأشخاص" بالإسكندرية لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات ويبدى من خلالها استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للأداب مقابل مبلغ مالى، حيث تم ضبطه وبصحبته (إحدى الفتيات).

 

وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل إستغلال المتهمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وتم ضبط ( 2 هاتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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