قطع الكهرباء عن 12 قرية بشبين القناطر لمدة 3 ساعات على أيام مختلفة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية عن قطع التيار الكهربائى عن 12 قرية بمركز شبين القناطر، وذلك نظرًا لقيام محطة محولات القليوبية بأعمال الصيانة الشاملة، حيث سيتم فصل التيار الكهربائى، لمدة 3 أيام بالتناوب بين القرى.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى "كفر شبين - كفر سندوة - طحا - تل بني تميم" يوم 22/11، و "الكسابية - كفر الحصافة - كفر طحوريا - الأربعين - نوب الجديدة"، يوم 24/11، و"الكوم الأحمر - العطارة – المنزلة" يوم 26/11، وتنقطع في القرى المذكورة من الساعة 7 صباحا حتى 10 صباح نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات بالتناوب بين القرى.