اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع الكهرباء عن 12 قرية بشبين القناطر لمدة 3 ساعات على أيام مختلفة

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:12 م
قطع الكهرباء عن 12 قرية بشبين القناطر لمدة 3 ساعات على أيام مختلفة شبكة كهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية عن قطع التيار الكهربائى عن 12 قرية بمركز شبين القناطر، وذلك نظرًا لقيام محطة محولات القليوبية بأعمال الصيانة الشاملة، حيث سيتم فصل التيار الكهربائى، لمدة 3 أيام بالتناوب بين القرى.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى "كفر شبين - كفر سندوة - طحا - تل بني تميم" يوم 22/11، و "الكسابية - كفر الحصافة - كفر طحوريا - الأربعين - نوب الجديدة"، يوم 24/11، و"الكوم الأحمر - العطارة – المنزلة" يوم 26/11، وتنقطع في القرى المذكورة من الساعة 7 صباحا حتى 10 صباح نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات بالتناوب بين القرى. 

 


اخبار القليوبية

كهرباء القليوبية

اخبار مصر

شبين القناطر

محافظة القليوبية

قطع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استجابة لـ"صحافة المواطن".. كهرباء القليوبية تغلق لوحة تحكم بطريق خط 12

الأربعاء، 15 أبريل 2020 02:00 ص

استجابة لـ"سيبها علينا".. كهرباء القليوبية تعيد إصلاح كابينة على خط 12

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:46 ص

سيبها علينا.. كهرباء القليوبية تستجيب لـ"اليوم السابع" وتغير كشك محولات متهالك

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 ص

خسائر موجة الطقس السيئ.. سقوط بلكونة ونفوق مواشى فى صعق كهربائى بالقليوبية.. هبوط أرضى فى بنها نتيجة انفجار بأحد خطوط مياه الشرب على الرياح التوفيقى.. وإخلاء منزلين بالشرقية لتعرضهما لانهيار جزئى

السبت، 14 مارس 2020 05:23 م

استجابة لصحافة المواطن.. قطاع كهرباء القليوبية يغير عامود متهالك بكفر شكر

الأربعاء، 08 يناير 2020 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة