اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عدد المصابين بكورونا في شرق أوروبا يتجاوز 5 ملايين

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:12 م
عدد المصابين بكورونا في شرق أوروبا يتجاوز 5 ملايين كورونا - أرشيف
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر إحصاء لرويترز، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا تجاوز خمسة ملايين، اليوم السبت، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومات في أنحاء أوروبا إجراءات لمحاولة كبح انتشار الفيروس.
 
وتضم منطقة شرق أوروبا روسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ومولدوفا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وبها العدد الأكبر من المصابين بكوفيد-19 في القارة الأوروبية.
 
وسجلت المنطقة ما يزيد على 82 ألف حالة إصابة يوميا في المتوسط​خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن أكثر من 1500 حالة وفاة يومية في المتوسط.
 
وروسيا وبولندا وأوكرانيا من بين أعلى 20 دولة في العالم في عدد الإصابات.
 
وتجاوز عدد المصابين بكورونا في روسيا حاجز المليوني مصاب، لتأتي بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا من حيث إجمالي عدد الإصابات.
 
وسجلت أوروبا حتى الآن ما يزيد على 15 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، مما يجعلها أكثر مناطق العالم تضررا بالجائحة من حيث عدد الحالات. كما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 346 ألفا، وهو ثاني أعلى عدد في منطقة واحدة بالعالم بعد أمريكا اللاتينية، وفقا لإحصاء رويترز.

كورونا

فيروس كورونا

وباء عالمي

كوفيد19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية ترأس قمة تاريخية لـG20.. تداعيات "كورونا" وخطط التعافى الاقتصادى أبرز الملفات.. الملك سلمان: القمة ستخرج بسياسات تبعث الأمل بالشعوب.. المملكة ساهمت فى المجموعة بـ21 مليار دولار للتصدى للجائحة العالمية

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:44 م

الصحة توضح إجراءات الحد من انتقال عدوى كورونا بأماكن العمل.. إنفوجراف

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:32 م

الملك سلمان: "كورونا" دفعنا لإعادة توجيه قدراتنا للتصدى للعدوى

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:15 م

فيس بوك وجوجل وتويتر يستعدون لمحاربة المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة