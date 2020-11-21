ضبط 10776عبوة شيكولاتة فاسدة تلاعب صاحب مطعم بتاريخ الانتاج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم الغش التجارى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية وجود مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة المنشية ، وقيام المدير المسئول عنها بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى .. وتجميع عبوات السلع الغذائية وخاصة عبوات الشيكولاتة والحلويات الخاصة بالأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحو تاريخ الإنتاج والصلاحية ، ووضع تواريخ إنتاج وصلاحية جديدة مستخدماً مذيبات للأحبار، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وإعادة طرحها للبيع بالأسواق..مما يسبب أضراراً صحية للمستهلكين وخاصة الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، وأمكن ضبط (صاحب ومدير مسئول عن المطبعة ) ، وعثر بداخلها على (10776عبوة "شيكولاته – بسكويت – لبان – نعناع – صلصة "جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، 2000 عبوة "شيكولاتة – حلوى" تم محو تاريخ صلاحيتها المنتهى ووضع تاريخ جديد ، 11 أكلاشيه تستخدم فى تدوين تواريخ الصلاحية – 4 زجاجات "مذيب أحبار – حبر أسود").