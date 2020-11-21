ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة فى حملة تموينية بقنا

قنا - صابر سعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم السبت، حملة علي المجاز لضبط الأسواق وإحكام الرقابة علي المجازر التي تذبح اللحوم خارج السلخانة، بناءً علي توجيهات وزير التموين ومحافظ قنا.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، لليوم السابع، إن مديرية التموين والتجارة تمكنت خلال الحملة بالتعاون مع الطب البيطري بقنا، من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، في عدد من مراكز قنا.

وأوضح السيد، أنه تم تحرير محضر رقم 10376 جنح أ.د.ط دشنا، ضبط 7 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضر رقم 10377 جنح أ.د.ط دشنا، وضبط 2 كيلو لحوم لدي جزارة بدشنا، محضر رقم 10378 جنح أ.د.ط دشنا وضبط 5 كيلو لحوم، وآخر 6 كيلو لحوم، ومحضر رقم 10380 جنح أ.د.ط دشنا، ضبط 15 كيلو لحوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن الحملة نجحت في نجع حماي بتحريرمحضر رقم 4930 جنح أ.د.ط نجع حمادي وتم ضبط عدد 3 كيلو لحوم، ومحضر رقم 4931 جنح أ.د.ط نجع حمادي وضبط 3 كيلو لحوم، ومحضر رقم 4318 جنح أ.د.ط ،قفط وضبط 3 كيلو لحوم.

وصرح أحمد السيد، أن جميع المضبوطات من اللحوم للذبح خارج المجازر الحكومية لأصحاب محلات الجزارة، ويعد ذلك مخالفين للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945، مشيرا إلي عرض المحاضر علي النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حيال المخالفين.