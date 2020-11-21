ضبط المتهمين بخطف طفل فى القليوبية ومساومة أسرته على المال

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن القليوبية في ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل بالقليوبية، وإعادته لأسرته سالماً، حيث تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمــن القليوبية بلاغاً من مواطن، مقيم بدائرة المركزبغياب طفله "8 سنوات"، عقب خروجه من المنزل وتلقيه اتصال هاتفى مـن مجهول طلب خلاله مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه .

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواءين فخر العربي مدير الأمن وحاتم الحداد مدير المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص أحدهم على صلة قرابة بوالدة المجنى عليه، مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمسكن أحدهم وتم تحرير الطفل المجنى عليه والذى كان برفقتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لإرتباطه بعلاقة قرابة بوالدة الطفل المجنى عليه عقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل تحصله على مبلغ الفدية، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامى وحال خروج الطفل من منزله قاموا باستدراجة مستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك" قيادة أحدهم وتوجها به لمسكن أحدهم وقاموا بالاتصال هاتفياً بوالد الطفل المجنى عليه وطلب مبلغ الفدية، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة التوك توك - الهاتف المحمول "المُستخدمين فى ارتكاب الواقعة"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.