اليوم السابع
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صور.. ولى عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية

السبت، 21 نوفمبر 2020 05:49 م
صور.. ولى عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية ولى عهد ابو ظبى مع وزير الخارجيه الامريكى
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث بن زايد والوزير مايك بومبيو - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات التعاون والصداقة الإماراتية - الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.

وتطرقا في هذا السياق إلى معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل "اتفاق إبراهيم" وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

كما تناول اللقاء نتائج الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأميركي الذي أطلق خلال شهر أكتوبر الماضي ودوره في تعزيز التفاهم بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

عبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد

 

لقاء بن زايد ووزير الحخارجية الأمريكي
لقاء بن زايد ووزير الحخارجية الأمريكي

 

ولي عهد أبو ظبي وبومبيو
ولي عهد أبو ظبي وبومبيو

 

 

 

 


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