اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الآلاف يحتجون على مشروع قانون فرنسي يمنع نشر صور أفراد الشرطة

السبت، 21 نوفمبر 2020 06:07 م
صور.. الآلاف يحتجون على مشروع قانون فرنسي يمنع نشر صور أفراد الشرطة الآلاف يحتجون على مشروع قانون فرنسي
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك عدة آلاف في احتجاج بباريس اليوم السبت ضد مشروع قانون سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم.
 
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الانترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحفيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات ومنها الاستخدام المفرط للقوة وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.
 
ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن 45 ألف يورو غرامة.
 
وردد نشطاء وأعضاء نقابات عمالية وصحفيون خلال الاحتجاج الذي نظم بأحد الميادين في غرب باريس شعار "الكل يرغب في تصوير الشرطة".
 
ورفع البعض لافتات تقول "سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم".
 
ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مرسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت اتيان.
 
برج إيفل
برج إيفل
 
جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

سيدات مشاركة في المظاهرات
سيدات مشاركة في المظاهرات

مشاركة مرحة في المظاهرات
مشاركة مرحة في المظاهرات

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

 


مشروع قانون فرنسي

منع نشر صور أفراد الشرطة

فرنسا

اخبار فرنسا

مظاهرات فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إكسترا نيوز تعرض لقطات من احتجاجات فرنسا على قانون "الأمن الشامل".. فيديو

السبت، 21 نوفمبر 2020 05:01 م

ماكرون يتهم تركيا والإخوان بتشويه تصريحاته بأزمة الرسوم للتحريض ضد فرنسا

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:07 م

فرنسا تعتزم إطلاق قمر اصطناعى مخصص لقياس ارتفاع المحيطات لمراقبة تغير المناخ

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:47 ص

فرنسا تسجل 386 حالة وفاة ونحو 23 ألف إصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:39 م

محلل سياسى لـ"إكسترا نيوز": قطر وتركيا يدعمون أكثر من 300 جمعية متطرفة فى فرنسا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة