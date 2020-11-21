سقوط أمطار على البحيرة وتوقف حركة الملاحة بالمناطق الساحلية.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت منذ قليل، محافظة البحيرة سقوط أمطار متوسطة على أغلب المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية منذ الصباح الباكر، وأدى سقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة و الصيد بمركزى رشيد وادكو نظرا لارتفاع مستوى الأمواج .

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار الامطار وتطهير صفايات المطر و المصارف والترع أول باول لاستيعاب مياه الأمطار .

وأشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئه وتلقي بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقه بالأمطار بشكل فورى.



سقوط الامطار بالبحيرة



سقوط امطار