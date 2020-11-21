اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

زيارة استثنائية للسجينات بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:10 م
زيارة استثنائية للسجينات بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة سجينات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت مصلحة السجون منح جميع السجينات "زيارة استثنائية" اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم الخميس 10 ديسمبر، بمناسبة قرب بدء فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال شهر نوفمبر الجارى، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهن الإحتفال بهذه المناسبة، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعى بين النزيلات والزائرين .

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

 

 


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

سجون

اخبار السجون

اوضاع السجناء

سجن النساء

مناهضة العنف ضد المراة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة