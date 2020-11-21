زيارة استثنائية للسجينات بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

كتب محمود عبد الراضي

قررت مصلحة السجون منح جميع السجينات "زيارة استثنائية" اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم الخميس 10 ديسمبر، بمناسبة قرب بدء فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال شهر نوفمبر الجارى، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهن الإحتفال بهذه المناسبة، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعى بين النزيلات والزائرين .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .