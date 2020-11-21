حملة نظافة وصيانة لأعمدة الإنارة بمنطقة السبع بنات بالمحلة فى الغربية.. صور

الغربية - عادل ضرة

نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بمنطقة السبع بنات، بمشاركة معدات وعمال النظافة بالحى.

وخلال الحملة عن رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة وإخلاء نقاط التجميع، بالإضافة إلى كنس الشوارع من الأتربة.

كما تم صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، واستبدال اللمبات التالفة بأخرى سليمة، يأتي ذلك فى إطار جهود الحي لتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة الطرق والشوارع وتحقيق المظهر الجمالي اللائق.

من ناحيه اخرى تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال النظافة اليومية بقري ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن أعمال المتابعة والتقييم مستمرة لكافة الخدمات بجميع المراكز والقرى، حيث قامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بكنس الشوارع ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها بمناطق "الرجبي - الزهراء - السكة الوسطى - الوراقة - سوق اللبن - أبو راضي - ميدان المشحمة"، وشوارع "محب - الجلاء - شكري القوتلي - الجيش - 6 أكتوبر - نعمان الأعصر" بنطاق الحي ومازال العمل مستمراً في باقي المناطق بالحي.



رفع القمامة بنقاط التجميع



رفع القمامة وصيانة الإنارة العامة بمنطقة السبع بنات بالمحلة



عمال النظافة يكنسون الأتربة