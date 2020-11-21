توقف محطة مياه العسيلية 60 يوما لأعمال الإحلال والتجديد بقنا

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم السبت، عن بدء العمل فى إحلال وتجديد محطة مياه العسيلية النقالى بقنا بتكلفة إجمالية قدرها مليون و500 ألف جنيه.

وأوضحت شركة المياه، أنه سيتم توقف عمل المحطة لمدة 60 يوما اعتبار من اليوم ما يؤدى لعدم انتظام المياه بالمناطق الآتية (نجع ريان _ نجع الجزيرة _ نجع العليقات _ الكراوين _ العسيلية)، وستتغذى تلك المناطق من محطات النوابعة المدمجة ( ٣٠ ل / ث )، والأشراف القبلية النقالى( ٢٥ ل / ث ).

وأكدت شركة المياه، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي من منطلق تقديم أفضل خدمة لعملائها، وأنه سيتم إزالة جميع العقبات أمام مقاول العملية لتنفيذ العملية فى أسرع وقت وقبل الميعاد المحدد.