توزيع 600 بطانية و200 كرتونة غذائية و 400 دجاج للأسر الفقيرة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد هانى مصطفى رئيس مدينة قطور بمحافظة الغربية، توزيع المساعدات الغذائية ضمن أكبر قافلة مساعدات من صندوق تحيا مصر والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، واستهدفت القافلة الأسر الأولى بالرعاية بقرية سملا التابعة لمركز قطور.

أوضح رئيس مدينة قطور أن المبادرة التى وجه الرئيس فى البدء فى تفعيلها وإطلاقها من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية مليار جنيه لتشمل تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعدادًا لفصل الشتاء وذلك لصالح مليون مواطن، تؤكد بما لا يدع مجال للشك اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة من المجتمع، وأن الرئيس جابر الخواطر البسطاء منذ 2014 وحتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الفئات دائما فى محط اهتمام القيادة السياسية، وهذا ما لم نشهده من قبل.

وخلال الحفل تم توزيع 600 بطانية و200 كرتونة غذائية و 400 دجاجه على الأسر الأولى بالرعاية.