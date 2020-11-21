تعرف على مشروعات برنامج الأغذية العالمى بأسوان × 8 معلومات

أسوان – صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان تنفيذ العديد من المشروعات ضمن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وكان قد التقى ماجستيك هايلى المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والوفد المرافق له اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل مشروعات برنامج الأغذية العالمى بأسوان:

أولا: دعم صغار المزارعين.

ثانيا: تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات الزراعية لتحسين البيئة.

ثالثا: خلق قيمة اقتصادية مضافة من تدوير المخلفات وفرص عمل للشباب.

رابعا: إدراج 39 قرية رئيسية ضمن خطة البرنامج بدلاً من 10 قرى فقط لتنفيذ المشروعات المخطط لها.

خامسا: استثمار مصانع تدوير المخلفات فى مدينتى أسوان وإدفو بإضافة خطوط إنتاج لتدوير المخلفات الزراعية.

سادسا: يقوم برنامج الأغذية العالمى بتنفيذ تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها.

سابعا: مشروعات تدوير المخلفات تساهم فى تعظيم الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر والنخيل.

ثامنا: تساهم مشروعات تدوير المخلفات في إنتاج أعمال فنية يدوية وبيئية وأيضاً منتجات السماد والأعلاف وغيرها.